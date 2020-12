Sardegna: si stacca cavo alta tensione, vigile del fuoco muore folgorato a Nulvi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vigile del fuoco di 54 anni, Tonello Scanu, di Ossi, è morto folgorato questa mattina nel corso di un intervento nelle campagne di Nulvi, nel sassarese. A darne notiza sono gli stessi Vigili del Fuoco con un post su Twitter: "Durante intervento per la messa in sicurezza di un palo pericolante della linea elettrica, a Nulvi in provincia di Sassari – scrivono i Vigili - è deceduto un vigile del fuoco. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del drammatico incidente". Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe rimasto folgorato da un cavo dell'alta tensione, staccatosi a causa del forte vento che sta interessando la zona. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Dei fatti è stato anche informato il magistrato di turno. Il dipartimento della Protezione Civile ha espresso "profondo cordoglio" per quanto capitato a Nulvi. "Nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari per la grave perdita - si legge in una nota - il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, rinnova la stima e la gratitudine per tutti coloro che quotidianamente contribuiscono alla tutela del territorio e soprattutto alla salvaguardia di vite umane anche a rischio della propria". Profondo cordoglio alla famiglia del vigile del fuoco Tonello Scanu e all'intero Corpo dei Vigili del fuoco è stato espresso questa mattina dal Presidente del Consiglio regionale Michele Pais dopo aver appreso la notizia dell'ennesima tragedia sul lavoro avvenuta questa mattina a Nulvi, durante un intervento di emergenza per ripristinare un cavo della linea elettrica divelto a causa del forte vento. "In questa terribile circostanza , anche a nome di tutto il Consiglio regionale, esprimo ai familiari e a tutto il Corpo dei Vigili del Fuoco la mia vicinanza e il mio sincero cordoglio. Tale sacrificio costituisce un'ulteriore testimonianza dell'impegno generoso dei Vigili del Fuoco sempre al fianco delle nostre comunità". (Rsc)