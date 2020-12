Libia: Al Zubaidi, visita delegazione egiziana tentativo di far abortire piano Turchia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Va ricordato che l’Egitto sostiene notoriamente le istanze delle autorità della Cirenaica, non riconosciute al livello internazionale, ed è da tempo in rotta di collisione con la Turchia, che invece appoggia l’esecutivo con sede in Tripolitania. Proprio lo scorso 26 dicembre il ministro della Difesa di Ankara, Hulusi Akar, si è recato in visita-lampo a Tripoli dove ha passato in rassegna le truppe turche alleate del Gna. Citato dal quotidiano governativo turco “Daily Sabah”, Akar ha detto che l’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar e i suoi alleati saranno considerati "obiettivi legittimi" da Ankara se dovessero attaccare i militari turchi in Libia. Da parte sua, il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha più volte avvertito le forze alleate al Gna (quindi anche la Turchia) che Sirte è una “linea rossa” per la sicurezza nazionale egiziana. Eppure, secondo quanto appreso da “Agenzia Nova” da fonti libiche, Turchia ed Egitto stanno da tempo negoziando dietro le quinte la pace in Libia. Lo scorso 10 novembre Sarraj ha compiuto una visita lampo alla capitale egiziana, il Cairo, dove è arrivato a bordo di un aereo privato con la moglie. La visita di Sarraj in Egitto è avvenuta circa una settimana dopo quella del ministro dell'Interno Bashagha, il 4 novembre, durante la quale quest'ultimo ha avanzato la proposta di guidare il nuovo governo unitario in cambio del suo sostegno alla figura di Aguila Saleh, presidente del Parlamento, come nuovo presidente del Consiglio di presidenza. (segue) (Res)