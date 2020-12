© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intorno alle 9 di questa mattina a Milano una donna è stata colpita alle gambe da un traliccio mentre si trovava in via Raffaele Sanzio. La signora è stata ricoverata in codice giallo, sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'auto medica insieme a carabinieri e vigili del fuoco (Rem)