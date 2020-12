Russia: scarcerata dopo 48 ore l'attivista dell'opposizione Ljubov Sobol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esponente dell'opposizione russa Ljubov Sobol, molto vicina ad Aleksej Navalnyj, è stata rilasciata domenica dopo oltre 48 ore. Sobol di violazione della proprietà privata dopo che ha suonato il campanello di un presunto agente del Servizio per la sicurezza federale (Fsb) sospettato di avere un ruolo nell'avvelenamento di Navalnyj. Sobol nega la sua colpevolezza e ha detto che crede che le accuse penali contro di lei siano politicamente motivate. “Penso che questo procedimento penale contro di me sia, prima di tutto, una vendetta contro Navalnyj, per quanto assurdo possa sembrare. Una vendetta contro di lui per essere sopravvissuto dopo essere stato avvelenato con delle armi chimiche, una vendetta per le sue attività anticorruzione. E dal momento che non possono fare nulla con lui ora, a quanto pare hanno deciso di vendicarsi con me", ha detto Sobol all’emittente televisiva “Dozhd”. (segue) (Rum)