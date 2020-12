Niger: urne chiuse per le elezioni generali, al via operazioni di scrutinio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono chiuse le urne per le elezioni presidenziali e legislative in Niger. Secondo quanto riferito dalla Commissione elettorale nazionale indipendente (Ceni), le operazioni di voto si sono svolte in un clima “pacifico” sebbene si siano registrati dei ritardi che hanno determinato uno slittamento nella chiusura dei seggi. I risultati ufficiali sono attesi fra diversi giorni. Le elezioni sono particolarmente importanti poiché determineranno il primo passaggio di poteri democratico dall’indipendenza del Paese. Il candidato del partito al potere, l’ex ministro dell’Interno Mohamed Bazoum, è il favorito a succedere al presidente Mahamadou Issoufou, che lascerà l'incarico dopo due mandati di cinque anni. Il Niger è stato teatro di quattro colpi di stato dalla sua indipendenza dalla Francia, nel 1960. A sfidare Bazoum ci sono altri 29 candidati. Tra questi i due ex presidenti Mahamane Ousmane e Salou Djibo. Lo scorso novembre la Corte costituzionale ha dichiarato il principale candidato dell'opposizione, Hama Amadou, non candidabile a causa di una condanna risalente al 2017 per presunto traffico di minori. Amadou ha sempre respinto le accuse definendole fasulle. Oltre al presidente, verranno eletti anche i 171 deputati dell'Assemblea nazionale.(Res)