Difesa: fonti stampa, drone russo Orion il primo a lanciare missili teleguidati

- Il drone da ricognizione e attacco Orion è diventato il primo aeromobile senza pilota russo a lanciare missili teleguidati. Lo ha detto oggi una fonte del settore dell'industria della difesa all’agenzia di stampa “Sputnik”. "Orion ha lanciato con successo missili teleguidati contro bersagli terrestri in un sito di prova, un’attività che rientra fra i test in corso delle armi per veicoli aerei senza pilota. Ciò significa che è diventato il primo drone russo a utilizzare questo tipo di armamenti", ha detto la fonte. Orion ha anche testato l'uso di bombe intelligenti, ha aggiunto la fonte, esprimendo la convinzione che con l’adozione del drone le forze armate russe si garantiranno "la parità con il potenziale nemico in questa classe di equipaggiamento". (Rum)