- Una donna è stata aggredita questa mattina intorno alle 9 nel comune di Vaprio d'Adda nel milanese. La donna si trovava in via Madre Baraggia ed è stata trovata con una ferita da taglio al collo. Sul posto i carabinieri, un'ambulanza e un'automedica che hanno portato la vittima all'ospedale Zingonia in codice rosso. In corso le indagini per ricostruire l'accaduto (Rem)