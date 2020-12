Yemen: l'inviato Onu Griffiths invita le parti a porre fine al conflitto nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite in Yemen, Martin Griffiths, ha invitato nuovamente le parti yemenite in conflitto a riprendere il processo politico e porre fine completamente alla guerra in corso dalla fine del 2014 durante l'anno 2021. "È importante che le parti in conflitto yemenite si incontrino per discutere le loro differenze e concordare un modo realistico per andare avanti sulla via della pace", ha detto Griffiths in una dichiarazione alla rivista online delle Nazioni Unite. Il diplomatico Onu ha anche espresso la speranza che "le parti in conflitto yemeniti facciano maggiori sforzi per il rispetto e la protezione dei diritti e delle libertà di tutti".Lo Yemen è teatro del conflitto tra ribelli sciiti Houthi e il governo riconosciuto di Aden sostenuto dalla coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita dalla fine del 2014, dopo l’occupazione della capitale Sana’a da parte del movimento filo-iraniano. Per contrastare l’avanzata dei ribelli sciiti, il governo con sede provvisoria ad Aden ha chiesto aiuto all’Arabia Saudita che nel marzo 2015 è intervenuta nel conflitto alla guida di una coalizione formata da diversi Paesi arabi sunniti. Le Nazioni Unite descrivono lo Yemen come la più grande crisi umanitaria del mondo. In questi mesi l’inviato Onu Griffiths sta cercando di riavviare i negoziati politici per porre fine alla guerra che negli anni si è trasformata in un conflitto per procura tra Arabia Saudita e Iran.Allo scontro tra il governo di Aden e gli Houthi, si aggiunge quello interno alla formazione sostenuta dai sauditi con il Consiglio di transizione del sud (Cts), quest'ultimo alleato nella lotta contro i ribelli sciiti ma contrario alla concentrazione del potere da parte degli uomini fedeli al presidente Abd Rabbo Mansour Hadi. Lo scorso 22 l'attuazione dell'accordo di Riad tra il governo yemenita e il Consiglio di transizione del sud (Cts) ha portato alla nascita di un esecutivo unitario. Secondo quanto dichiarato dal governo saudita "è un passo importante verso il raggiungimento di una soluzione politica e la fine della crisi yemenita e dello spargimento di sangue, e contribuisce alla sicurezza e alla stabilità dello Yemen sostenendo gli sforzi dell'inviato delle Nazioni Unite, Martin Griffiths, per raggiungere questo obiettivo". L'implementazione della componente militare è stata completata e il Presidente della Repubblica dello Yemen, Abde Rabbo Mansur Hadi, ha annunciato la formazione del nuovo governo e la designazione dei suoi membri sotto la guida del premier Maeen Abdul-Malik Saeed con 24 ministri. (Nys)