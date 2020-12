Romania-Moldova: presidente Iohannis domani in visita ufficiale a Chisinau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno, Klaus Iohannis, effettuerà domani una visita ufficiale a Chisinau su invito dell'omologa moldava, Maia Sandu. Lo riferisce l'amministrazione presidenziale di Bucarest con un comunicato. Questa sarà la prima visita di alto livello ricevuta da Sandu a Chisinau dopo aver assunto la presidenza a seguito delle elezioni del 15 novembre scorso. "La visita del presidente romeno a Chisinau fornirà il quadro per inviare un forte messaggio di sostegno al nuovo capo dello Stato della Moldova, in un momento storico per il percorso europeo del Paese confinante, nonché un messaggio di sostegno ai cittadini moldavi nello sforzo di democratizzazione, di attuazione irreversibile dei principi dello stato di diritto e consolidamento sia del percorso europeo che delle relazioni privilegiate con la Romania", si legge nel comunicato. "Durante la visita verranno affrontati aspetti concreti relativi al sostegno della Romania ai cittadini della Moldova, anche nel contesto della pandemia di Covid-19 e dello sviluppo economico e sociale del Paese. Inoltre, i due presidenti adotteranno una dichiarazione congiunta volta a rafforzare il partenariato strategico bilaterale, riaffermando la relazione speciale tra Bucarest e Chisinau nell'anniversario, nel 2020, dei dieci anni dalla firma del Partenariato strategico per l'integrazione europea della Moldova, nonché l'impegno della Moldova a seguire la via europea e ad attuare le necessarie riforme democratiche in tal senso", si legge inoltre nella nota. (Rob)