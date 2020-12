Guinea-Conakry: scontri interetnici nel sud-est, 11 morti e 30 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 11 persone sono morte e altre 30 sono rimaste ferite in scontri interetnici nel sud-est della Guinea. Lo riferiscono fonti locali citate dal quotidiano “Guinee Matin”, secondo cui i disordini sono scoppiati sabato scorso nella città di Masenta, nella provincia di Nzerekore, durante la cerimonia di inaugurazione della nuova sede del "patriarca della città" che rappresenta la popolazione di etnia toma. Alla cerimonia sono intervenuti attivisti di un'altra tribù, che si considerano i "padri della città", dando vita a violenti scontri durati per due giorni. Nel tentativo di riportare la situazione alla calma, due anziani di ciascuna delle tribù in conflitto si sono incontrati e si sono impegnati a fermare la violenza, secondo quanto riferito dal governatore della provincia Mohamed Gare.(Res)