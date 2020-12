Argentina: Conferenza episcopale su legalizzazione aborto, Paese ha altre urgenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza episcopale argentina (Cea) ha ribadito la sua posizione contraria alla legge sulla legalizzazione dell'aborto che affronterà martedì 29 un decisivo dibattito in Senato, sottolineando che il Paese ha altre urgenze. "Nell'attuale contesto eccezionale della pandemia non possiamo nascondere il nostro dolore di fronte all'imminente dibattito del progetto di legge dell'aborto", ha affermato il vescovo, Oscar Ojea, durante l'omelia nella messa celebrata ieri dalla commissione esecutiva della Cea nella basilica di Lujan. Accompagnato dal vescovo primate dell'Argentina, il cardinale Mario Poli, Ojea ha affermato che la Chiesa ritiene "inopportuno" il dibattito di questa legge nel contesto di "una crisi eccezionalmente grave e complessa" che richiede "porre le migliori energie nel risolvere i problemi che urgono oggi". Il vescovo ha quindi rivolto un appello ai senatori "a riflettere serenamente" e "a non rinnegare le loro convinzioni più profonde". (segue) (Abu)