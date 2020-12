Argentina: Conferenza episcopale su legalizzazione aborto, Paese ha altre urgenze (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito sulla legge per l'aborto sicuro e gratuito ha preso piede in Argentina grazie alla comparsa negli ultimi anni di un forte movimento di rivendicazione dei diritti delle donne dapprima con l'iniziativa "Non una di meno", contro la violenza di genere e il femminicidio, ed esteso poi all'intero campo dei diritti riproduttivi e della parità di genere con la nascita della Campagna per l'aborto legale sicuro e gratuito (Ile). Prevista in questo senso per oggi anche una grande affluenza nella piazza antistante il palazzo del Congresso sia da parte dei sostenitori della legge che dei movimenti "pro vita". Per questo le autorità hanno previsto, come nel caso del primo dibattito tenuto nel 2018, una divisione con transenne per separare fisicamente i due schieramenti. Le previsioni iniziali indicano pure come nel 2018 buone possibilità di approvazione alla Camera mentre una dibattito molto più serrato al Senato, dove nel 2018 si impose finalmente il no. (segue) (Abu)