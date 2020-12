Polonia: capo di gabinetto Szczerski illustra la politica estera presidenziale per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti con Usa e Germania e la collaborazione in seno all'Iniziativa dei Tre Mari sono le priorità della politica estera del presidente polacco per il 2021. Lo ha annunciato all'agenzia di stampa "Pap" Krzysztof Szczerski, capo di gabinetto del presidente Andrzej Duda. "L'anno prossimo sarà tanto imprevedibile quanto questo, che si è rivelato totalmente insolito. Tutti avevano piani la maggioranza dei quali è rimasta irrealizzata", ha detto il capo di gabinetto, auspicando un ritorno "al ritmo normale delle relazioni internazionali". Su quando possa avvenire il primo incontro di Duda con il presidente Usa in pectore Joe Biden, Szczerski risponde che "in tempi normali diremmo durante il vertice Nato che ci sarà in primavera". L'evoluzione della pandemia di coronavirus deciderà "dell'apertura di Washington" ai colloqui con capi di Stato e di governo stranieri dopo l'insediamento della nuova amministrazione. (segue) (Vap)