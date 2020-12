Polonia: capo di gabinetto Szczerski illustra la politica estera presidenziale per il 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre alle relazioni con gli Stati Uniti, restano importanti anche quelle con la Germania, sia alla luce del contesto transatlantico, sia per il fatto che nel 2021 ricorre il trentennale della firma del trattato di buon vicinato. L'anno prossimo ci sarà anche l'anniversario dei 30 anni del gruppo di Visegrad e "programmiamo in Polonia un vertice dei presidenti. La data dipenderà in larga parte dalla situazione pandemica. Devono venire meno le restrizioni perché il vertice possa svolgersi", spiega Szczerski. "Svilupperemo anche l'Iniziativa dei Tre Mari. Oggi attraverso il suo fondo inizia a produrre effetti concreti", ha continuato. Per quanto riguarda i vertici con la Cina nel formato 17+1, ovvero con i Paesi dell'Europa centro-orientale, la Grecia e i Balcani, "un incontro sarebbe dovuto avvenire nel 2020 a Pechino ma non si è tenuto. Attendiamo aggiornamenti da parte della Cina". Sempre nel 2020 era stata annunciata una ripresa delle attività del formato del Triangolo di Weimar assieme a Francia e Germania. "La Polonia non è organizzatrice di questo formato ma solo ospite. Attendiamo una decisione degli organizzatori", ha detto il capo di gabinetto presidenziale. (Vap)