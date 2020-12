Torino: sorpreso a rovistare in un'auto in sosta, 43enne arrestato in centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime ore, a Torino e provincia, i carabinieri hanno arrestato due persone e ne hanno denunciate altre due. In particolare in centro a Torino, in via Melchiorre Gioia, i militari del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 43enne italiano per tentato furto aggravato. L’uomo, colto mentre stava rovistando all’interno di una autovettura parcheggiata in strada, ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato immobilizzato dai motociclisti dell’Arma. Sono stati inoltre denunciati altri due cittadini italiani. Il primo è stato bloccato all’interno di un supermercato mentre tentava di rubare dei generi alimentari; il secondo, durante un controllo su strada, è stato trovato in possesso di un manganello telescopico. Infine è stato chiuso per 5 giorni un bar all’interno del quale erano intente a consumare circa 15 persone, in violazione della normativa anti-covid che in questo periodo prevede per gli esercizi commerciali della ristorazione esclusivamente la possibilità dell’asporto. (segue) (Rpi)