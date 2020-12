© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina intorno alle 8 a Milano un uomo è stato colto da un arresto cardiocircolatorio mentre spalava la neve in via Monte Grappa. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica e l'uomo è stato rianimato dal personale di soccorso. L'attività cardiaca è ripresa dopo rianimazione cardiopolmonare e la persona è stata ricoverata in codice rosso presso l'ospedale Fatebenefratelli. (Rem)