Regno Unito-Turchia: nuovo accordo di libero scambio sarà firmato domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito e la Turchia firmeranno domani un nuovo accordo commerciale di libero scambio, il primo dal raggiungimento dell'intesa post Brexit con l'Unione europea. L'accordo replicherebbe in larga parte quello già esistente tra la Turchia e l'Unione europea, e andrebbe a coprire commerci per un valore di 19 miliardi di sterline nel 2019 (oltre 21 miliardi di euro). Il documento dovrebbe essere effettivamente firmato nella giornata di domani, anche se probabilmente non vi sarà abbastanza tempo per i due Paesi per farlo ratificare dai rispettivi parlamenti prima della fine del periodo di transizione della Brexit, previsto per il 31 dicembre. Il Regno Unito rappresenta il secondo maggior mercato di destinazione per le esportazioni turche, ma il regime di unione doganale che Ankara condivide con l'Unione europea non ha permesso che l'accordo potesse essere siglato prima che ne fosse raggiunto uno con Bruxelles. Il ministro del Commercio turco, Ruhsar Pekcan, ha confermato nella giornata di domenica che una bozza dell'accordo era "pronta per essere firmata", mentre la sua controparte britannica Liz Truss ha ribadito come l'accordo "produrrà certezze per migliaia di posti di lavoro nel Regno Unito nei settori della manifattura, dell'automotive e dell'industria dell'acciaio" (Rel)