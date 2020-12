Spagna: Covid, problemi logistici provocano ritardi nella consegna nuovo lotto vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute spagnolo, Salvador Illa, ha rivelato oggi nel corso di un'intervista all'emittente radiofonica "Cadena Ser" che nel tardo pomeriggio di ieri la casa farmaceutica Pfizer ha comunicato al governo un "incidente logistico" a causa di un eccesso di carico che ha impedito la consegna delle dosi previste del vaccino contro il Covid-19. Il problema, tuttavia, è stato risolto e il prossimo lotto settimanale di 350 mila dosi sarà consegnato nella giornata di domani. Secondo il ministro Illa grazie alla campagna di vaccinazione il 70 per cento della popolazione spagnola dovrebbe raggiungere l'immunità entro la fine dell'estate. "Il piano di vaccinazione è fatto in accordo con le Comunità autonome e stiamo distribuendo le dosi con equità sulla base della popolazione anziana", ha aggiunto Illa che non ha voluto entrare in polemica con la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, che si era lamentata dello scarso numero di dosi assegnate alla sua Regione. (Spm)