Slovacchia: Covid, oggi il Parlamento discute l'estensione dello stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Parlamento della Slovacchia discute la possibile proroga dello stato di emergenza motivato dalla pandemia di coronavirus. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Tasr". Lo stato di emergenza attualmente in vigore scadrà domani salvo proroga da parte del Consiglio nazionale, il Parlamento monocamerale di Bratislava. La seduta è prevista per le 14. Per la precisione i deputati devono discutere e votare un emendamento alla legge sulla sicurezza dello Stato che consenta una nuova estensione dello stato di emergenza per altri 40 giorni, ma anche un emendamento alla costituzione, che non è chiara sulla possibilità di prorogare lo stato di emergenza. (Vap)