Imprese: Sangalli, indennizzi adeguati per rilancio economia

- "Il 2020 si chiude con un bilancio drammatico per il nostro sistema produttivo colpito dal Covid. Quasi mezzo milione tra imprese e lavoratori autonomi potrebbero chiudere l’attività". Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, commenta così l’analisi dell’Ufficio studi di Confcommercio sulle chiusure delle imprese del terziario. "Oltre all’indispensabile vaccino sanitario, c’è bisogno del vaccino economico, cioè indennizzi finalmente adeguati al crollo dei fatturati e l’utilizzo di tutte le risorse europee per rimettere in modo l’economia del nostro Paese", aggiunge.(Com)