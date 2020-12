Sudafrica: impennata casi di Covid-19, governo valuta nuove restrizioni da domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, dovrebbe annunciare a breve restrizioni più severe per evitare che la pandemia di Covid-19 si diffonda ulteriormente. Ad annunciarlo è stato ieri il ministro della Salute, Zweli Mkhize, secondo il quale nel Paese si sono registrati 1.004.413 di casi e 26.735 decessi dall'inizio della pandemia. Fra le misure attese, secondo quanto riferiscono fonti del governo citate dai media locali, c’è il ripristino del divieto di vendita di alcolici, già introdotto a vari livelli da quando a marzo è stato imposto uno dei blocchi più severi al mondo. Il divieto potrebbe scattare domani, 29 dicembre, e durare fino al 10 gennaio. “Il governo monitora continuamente tutte le dimensioni della pandemia di Covid-19 e quando le decisioni verranno prese saranno comunicate pubblicamente”, ha detto Tyrone Seale, portavoce ad interim del presidente Ramaphosa. Nei giorni scorsi, in vista di una possibile nuova stretta, l’associazione di commercianti di liquori del Sudafrica ha proposto misure di coprifuoco e restrizioni sull'alcol che consentano le vendite da asporto per consentire il consumo domestico, poiché il divieto totale della vendita di liquori metterebbe a rischio più di 250 mila posti di lavoro diretti legati al settore. La scorsa settimana il Sudafrica ha registrato una media giornaliera di 11.700 nuovi casi, un aumento del 39 per cento rispetto alla settimana precedente. Secondo gli esperti a scatenare la nuova ondata di contagi è stata una nuova variante del virus, nota come 501.V2, identificata da una rete di scienziati sudafricani nella provincia del Capo orientale e che in seguito si è rapidamente diffusa in altre parti del Paese. All'inizio di questa settimana il governo britannico ha vietato i viaggi dal Sudafrica a causa della nuova variante, a sua volta diversa da quella rilevata nel Regno Unito. (Res)