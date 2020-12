Difesa: fonti Telegram, Turchia sta costruendo una base militare a Ganja

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia sta costruendo una base aerea militare a Ganja, la seconda città dell’Azerbaigian. Lo riportano fonti di Istanbul del canale Telegram “Wargonzo”, spesso molto ben informato sulle vicende relative agli avvenimenti militari nel Caucaso. Secondo le indiscrezioni riportate, Ankara ha già avviato la costruzione di una struttura militare e strategica con il pretesto di ripristinare le infrastrutture civili danneggiate durante gli scontri armati in Nagorno-Karabakh fra il 27 settembre e il 9 novembre. Secondo “Wargonzo”, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, non sarebbe molto contento del fatto che gli scontri armati in Nagorno-Karabakh abbiano determinato un ruolo importante alla Russia, attraverso il dispiegamento di forze di pace russe. Inoltre, la Russia sta attivamente lavorando per la realizzazione di un nuovo aeroporto a Stepanakert, capitale dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh. Per questo motivo la costruzione di una base aerea a Ganja, compenserebbe queste attività. Secondo le fonti di “Wargonzo”, oltre a elicotteri e personale, a Ganja saranno schierati anche degli aerei F-16. (Rum)