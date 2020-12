Indonesia: polizia militare accusa 9 soldati di torture nella provincia di Papua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia militare dell’Indonesia ha incriminato nove soldati per aver torturato e ucciso due civili nel villaggio di Hitadipa, nella provincia di Papua. Lo ha annunciato il comandante Dodik Widjanarko, secondo cui i nove avrebbero torturato a morte Luther Zanambani e Apinus Zanambani e ne avrebbero successivamente cremato i corpi per occultare il crimine. “Per nascondere le prove, i corpi delle vittime sono stati bruciati e le ceneri sono state disperse nel fiume Julai, nel distretto di Sugapa”, ha spiegato il generale al portale d’informazione “Tempo”. I due cittadini erano stati arrestati lo scorso 21 aprile con l’accusa di far parte di un gruppo armato ed erano stati successivamente interrogati a Sugapa. I due avrebbero perso la vita proprio durante l’interrogatorio a causa dell’uso “inappropriato ed eccessivo” della forza da parte dei militari, come rilevato dall’inchiesta interna.(Res)