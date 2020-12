Cile: governo presenta nuova legge per combattere il crimine organizzato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa del governo giunge a pochi giorni dalla presentazione del rapporto annuale dell'Osservatorio sul Traffico di droga della Procura nazionale che dà conto di un aumento esponenziale dell'attività di gruppi criminali nel paese così come dell'utilizzo di nuove forme di organizzazione delittuose. Tra gennaio e marzo 2019, sono stati sequestrati nel porto di Anversa, in Belgio, 1.451 kg di cocaina provenienti dal Cile. Secondo rapporti della polizia, le bande che operano in Cile si sono organizzate con reti di distribuzione moderne e molto più specializzate, che accelerano il processo di produzione, consegna e profitto. Un altro cambiamento registrato è quello della "invisibilità" dei leader. Prima, il boss della droga era radicato ed identificato con un quartiere o una zona. Oggi, afferma il documento della procure, è diverso. I gruppi criminali sono specializzati nella creazione di società di riciclaggio e sono molto vicini a penetrare alcune strutture dello Stato del Cile. (segue) (Abu)