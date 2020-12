Cile: governo presenta nuova legge per combattere il crimine organizzato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio su questo punto è una delle dichiarazioni più allarmanti contenuta nel documento, quella del capo dell'unità Antidroga della procura nazionale, Luis Toledo, che assicura che "la criminalità organizzata è alle porte dello Stato". Toledo ritiene che in questo contesto "il sistema giudiziario sta fallendo nell'applicazione della legge e concede pene ridotte che consentono ai trafficanti di uscire di prigione in breve tempo e reinventarsi rapidamente". "Se non reagiamo, lo Stato può sfuggirci di mano. La penetrazione del narcotraffico e delle sue reti di corruzione nel servizio pubblico, nel finanziamento della politica, è una possibilità che non è poi così lontana", ha detto. "Perdere lo Stato in questo non è così difficile. In Messico non ci è voluto molto tempo. Circa quindici anni", avverte Toledo. (Abu)