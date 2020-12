Ungheria: ministro Esteri, stretta collaborazione con l'Estonia sul futuro dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Ungheria ed Estonia collaborano da vicino su questioni decisive per il futuro dell'Unione europea. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, dopo le dichiarazioni rilasciate dall'omologo estone, Urmas Reinsalu. Parlando ieri alla radio estone, Reinsalu ha dichiarato che minacciare il veto sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 non equivale "a tenere ostaggio l'Ue" ma è invece l'esercizio di un diritto inquadrato nei trattati europei e garantito a tutti gli Stati membri Ue. Il ministro estone ha aggiunto di essere "personalmente in disaccordo" con l'idea di legare i fondi Ue alla questione migratoria. Reinsalu "non è un favorito del mainstream liberale", ha detto Szijjarto, "e come potrebbe esserlo se parla in modo diretto, onesto e chiaro e non ha paura di far valere le sue opinioni, il suo punto di vista patriottico e gli interessi della sua nazione?", si è chiesto retoricamente il capo della diplomazia di Budapest. (Vap)