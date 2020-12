Legge Bilancio: dopo il sì della Camera passa al Senato, via libera definitivo entro mercoledì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il voto finale della Camera, arrivato ieri sera con 298 sì, 125 no e otto astenuti, la manovra da 40 miliardi approda al Senato, dove dovrà essere approvata entro il 31 dicembre, pena l’esercizio provvisorio. Il testo perciò è blindato, vale a dire i senatori non potranno cambiarlo in quanto qualsiasi modifica riporterebbe il provvedimento alla Camera. Alle 16 è convocata la conferenza dei capigruppo per decidere il calendario e alle 18.30 il testo è atteso in commissione Bilancio. Il voto in Aula invece dovrebbe svolgersi al massimo mercoledì 30 dicembre. Il governo anche a palazzo Madama chiederà la fiducia ma l’iter per l’approvazione del testo sarà più veloce rispetto alla Camera, visto che al Senato il regolamento non prevede la seconda votazione sul testo dopo la fiducia. (segue) (Rin)