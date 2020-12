Legge Bilancio: dopo il sì della Camera passa al Senato, via libera definitivo entro mercoledì (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì poi sarà anche il giorno della tradizionale conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'appuntamento è per le 11 a Villa Madama. Per il premier sarà l'occasione per fare il punto sull'emergenza economica e sanitaria, a pochi giorni dall'inizio della campagna vaccinale anti Covid. Ma l’attenzione in questi giorni è concentrata anche sul Recovery plan. Il capo del governo vorrebbe chiudere il documento prima del nuovo anno, per evitare di arrivare in ritardo alla presentazione alla Commissione europea. Tra oggi e domani, dunque, dovranno far pervenire le loro proposte di modifica. Quanto a Matteo Renzi, che continua a non escludere la possibilità di una crisi di governo, stasera, alle 18, illustrerà il progetto di Italia viva. (Rin)