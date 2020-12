Nagorno-Karabakh: Azerbaigian, subito attacco da gruppo armato armeno a Khojavend

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo armato armeno, probabilmente sei militari rimasti illegalmente nella regione di Khojavend, hanno attaccato ieri alcune unità dell’esercito azerbaigiano nei pressi del villaggio di Aghdam, nel Nagorno-Karabakh. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Baku, secondo cui in seguito agli scontri armati avvenuti ieri pomeriggio il soldato Ganbarov Elmir Rayil è stato ucciso, mentre il suo commilitone Emin Suleyman Aliyev è rimasto ferito ma la sua vita non è in pericolo. I sei membri del gruppo armato armeno sono stati eliminati. "Se ciò dovesse accadere di nuovo, l'esercito azerbaigiano prenderà misure adeguate. Il distretto di Aghdam è tornato sotto l’amministrazione azerbaigiana in seguito alla dichiarazione trilaterale di cessazione delle ostilità che Baku ha siglato con Russia e Armenia lo scorso 9 novembre, ponendo fine a un mese e mezzo di scontri armati nella regione del Nagorno-Karabakh. (Rum)