Covid: Guerini, spieghiamo a tutti l'importanza di vaccinarsi

- Si entra nell'era del vaccino, e le forze armate restano in prima linea per combattere questa guerra silenziosa alla salute. Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, spiega a "Il Messaggero" che tipo di guerra è. "È una sfida enorme che richiede uno sforzo molto ampio da parte di tutti: istituzioni, cittadini e comunità scientifica". Alle forze armate è affidato il compito di trasferire e custodire il prezioso vaccino che dovrebbe portare l'Italia verso la liberazione dal virus. "Ieri è stata una giornata molto importante anche dal punto di vista simbolico, per l'iniziativa che è stata assunta in tutta Europa. Alla Difesa, in questa occasione, è stato affidato il compito di distribuire le prime dosi del vaccino Pfizer, che successivamente sarà autonoma nella distribuzione. Quando arriveranno i vaccini 'cold' saranno portati in tutto il territorio nazionale, con la collaborazione delle forze armate in base al piano predisposto dal ministro della Salute e dal commissario Arcuri". Quanto alle forze impiegate, "gli assetti di trasporto militare utilizzati saranno 11 aerei, 73 elicotteri, 360 autoveicoli, in modo che venga garantita l'esigenza di distribuzione e quella di sicurezza. La Difesa, poi, è a disposizione anche per delle postazioni vaccinali fisse, in accordo con le strutture sanitarie competenti, riconvertendo i luoghi dove ora si stanno facendo i tamponi". Gli italiani si sottoporranno al vaccino. "Penso di sì. L'importante è che venga fatta una campagna di vaccinazione molto chiara, con grande trasparenza. Ritengo che debba essere spiegata l'importanza della vaccinazione a tutti, e sono sicuro che gli italiani ne percepiranno il valore", ha concluso Guerini.(Res)