Covid: Speranza, in tre mesi 13 milioni di italiani immunizzati

- "Sono soddisfatto e anche orgoglioso, - dice in una intervista a "La Stampa" il ministro della Salute, Roberto Speranza - perché siamo arrivati a un traguardo decisivo benché non ancora risolutivo. Voglio lanciare un doppio messaggio agli italiani. Il primo messaggio è all'insegna della fiducia e della speranza: l'avvio della campagna vaccinale apre una stagione nuova, e lo dico io che sono un 'rigorista', finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel". "Il secondo messaggio - continua - è all'insegna della sobrietà e della prudenza: restiamo con i piedi per terra ed evitiamo i trionfalismi, perché dobbiamo evitare che un pezzo di Paese profondo possa illudersi che abbiamo già vinto, e che da domani possiamo riprendere la vita normale, ricominciare ad abbracciarci, toglierci le mascherine, riaprire tutto. Se questo accadesse sarebbe devastante. L'antidoto non ci esenta dalle responsabilità e non ci esime dai sacrifici". Poi annuncia una novità che potrebbe accelerare il raggiungimento dell'obiettivo finale articolato in due fasi. Fase Uno: 15 milioni di persone vaccinate, per avere il primo impatto epidemiologico. Fase due: 40 milioni di vaccinati, per ottenere l'immunità di gregge. "L'ho appresa poco fa da Pascal Soriot, amministratore delegato di AstraZeneca: al 'Sunday Times' ha annunciato che il loro vaccino ha raggiunto il 95 per cento di efficacia e che già entro questa settimana l'Agenzia del Farmaco della Gran Bretagna potrebbe dare via libera alla commercializzazione". (segue) (Res)