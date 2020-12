Legge Bilancio: viceministro Castelli a "Il Fatto Quotidiano", nuovo scostamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo già lavorando alle nuove misure per continuare ad aiutare tutti i settori coinvolti nell'emergenza Covid. Per farlo ci sarà bisogno di un ulteriore scostamento di bilancio". E' la premessa che fa a "Il Fatto Quotidiano" il viceministro dell'Economia, la 5Stelle Laura Castelli, parlando della manovra sulla quale ieri la Camera ha dato il voto finale, in attesa che il Senato la approvi entro il 31 dicembre per evitare l'esercizio provvisorio. Non era mai successo che si arrivasse così in ritardo. L'accusa è nota: per accelerare l'iter, sono state inserite centinaia di micro-norme per oliare il lavoro bipartisan. "Di mancette o cose schifose non ne ho viste, non c'è stato nessun finanziamento alle associazioni dei parenti dei deputati. In accordo sono state gestite le risorse per aiutare settori specifici, come aeroporti, automotive o autonomi. Abbiamo fatto una manovra di 40 miliardi con misure importanti, come quella sul rientro di cervelli, innovative e rivoluzionarie". (segue) (Res)