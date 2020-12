Legge Bilancio: viceministro Castelli a "Il Fatto Quotidiano", nuovo scostamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 2021 - continua - sarà l'anno dedicato a imprese, lavoro e autonomi. Per loro è stato introdotto l'Iscro, un nuovo ammortizzatore sociale. Mai prima in Italia alle 4 milioni di partite Iva è stato garantito un supporto in caso di calo del reddito, come per i dipendenti. Abbiamo stanziato anche un miliardo per esonerare dal pagamento dei contributi previdenziali le partite Iva, sarà un anno 'in bianco'. E a gennaio stanzieremo un ulteriore miliardo e mezzo". La manovra ha rifinanziato per 5,3 miliardi la Cig Covid. "Faremo quello che serve. Ora bisogna andare verso strumenti che possano accompagnare le aziende fuori da un'ottica di emergenza. Penso al rifinanziamento del contratto di espansione, vale in tutto 450 milioni di euro, con lo scivolo per i soggetti a 5 anni dalla pensione, che si estende alle imprese con oltre 250 addetti. Uno sforzo economico ingente", ha concluso Castelli. (Res)