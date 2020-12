Ue: Tajani e Weber (Ppe), ancora più uniti per la tutela della salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Gruppo del Partito Popolare Europeo al Parlamento europeo Antonio Tajani e il presidente del Gruppo Manfred Weber, in un loro intervento sul "Corriere della Sera" scrivono che "pandemia e crisi economica non hanno soltanto contraddistinto questo 2020, ma hanno messo in discussione tutto ciò in cui abbiamo creduto e che, prima, eravamo arrivati a dare per scontato. Le immagini dei camion dell'esercito che ad aprile trasportavano le bare delle vittime di Covid-19 a Bergamo rimarranno indelebili nella nostra mente". "Il 2020 - continuano - è stato anche l'anno in cui l'Europa è stata messa in discussione: colta alla sprovvista, ha risposto inizialmente all'emergenza in modo maldestro e incerto. Questo è stato l'anno in cui l'Europa ha scelto la solidarietà, non l'egoismo. In nessun altro luogo al mondo 27 Paesi hanno unito le forze in questo modo, concordando misure di grande portata, dal Recovery Fund a Sure, dal piano d'acquisto dei titoli di Stato della Banca Centrale Europea ai fondi del Mes e della Bei. Abbiamo messo i nostri figli e nipoti al centro del rilancio dell'Europa con il Next Generation Eu". (segue) (Res)