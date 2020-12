Ue: Tajani e Weber (Ppe), ancora più uniti per la tutela della salute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due rappresentanti del Ppe osservano inoltre che "il 2020 è stato l'anno in cui abbiamo capito che la salute non è più solo il problema di un singolo Stato, ma anche una questione europea, un principio impensabile solo dodici mesi fa. Il coronavirus ci ha brutalmente dimostrato che l'egoismo nazionale non è la soluzione per affrontare emergenze globali come questa pandemia. Dobbiamo rafforzare la collaborazione anche per combattere malattie come il cancro e l'Alzheimer. Per questo vogliamo un'Unione Europea che lanci grandi progetti sanitari". "Siamo fortemente convinti - aggiungono - che l'Ue dovrebbe anche avere una competenza di coordinamento rafforzata, come abbiamo chiesto nei mesi scorsi per primi e con successo, per contrastare in modo efficace eventuali future pandemie. È il momento giusto per compiere un passo avanti nella direzione di una vera Unione Europea della Salute", hanno concluso Tajani e Weber. (Res)