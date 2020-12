Libia: rimpatriati 90 immigrati sudanesi a Kufra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal centro di accoglienza della città di al-Kufra, nel sud della Libia, sono stati espulsi 90 migranti sudanesi entrati illegalmente nel Paese. Lo riferisce il sito “Libyas Channel”. In una dichiarazione, il capo del centro di accoglienza, il tenente Mohamed al Fadil, ha dichiarato di aver accompagnato i veicoli che trasportavano i migranti attraverso l’arteria stradale che si snoda a sud della città di Kufra fino al confine con il Sudan consegnandoli alle autorità di sicurezza sudanesi. La regione di Kufra, che si trova nei pressi del confine tra Libia, Sudan e l’Egitto, è considerato un importante snodo per la tratta degli esseri umani provenienti dal Sudan, dal Ciad e dall'Egitto meridionale che tentano di raggiungere le coste libiche e da lì l’Europa. La città è sotto il controllo del battaglione “Paths of Peace” dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale Khalifa Haftar e affiliato al governo ad interim non riconosciuto della Cirenaica.(Res)