Trasporto aereo: numero passeggeri compagnie russe crollato del 47,9 per cento a novembre

- Il numero di passeggeri che volano con le compagnie aeree russe a novembre è sceso del 47,9 per cento su base annua a 4,67 milioni di persone. Lo ha riferito l'autorità per l’aviazione civile Rosaviatsia, secondo cui il traffico passeggeri è diminuito del 46,2 per cento su base annua tra gennaio e novembre a 64,14 milioni di persone. La Russia ha interrotto i voli internazionali all'inizio di quest'anno a causa della pandemia di coronavirus: alcune rotte sono ripartite anche se con forti limitazioni. (Rum)