Difesa: Saipem e Drass firmano contratto con direzione armamenti navali per fornitura sistema soccorso sommergibili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem è una società leader nelle attività di ingegneria, di perforazione e di realizzazione di grandi progetti nei settori dell’energia e delle infrastrutture. È una one company organizzata in cinque divisioni di business (E&C Offshore, E&C Onshore, Drilling Offshore, Drilling Onshore, Xsight dedicata all’ingegneria concettuale). Saipem è un global solution provider che, con capacità e competenze distintive e asset ad alto contenuto tecnologico, individua soluzioni mirate a soddisfare le esigenze dei propri clienti. Quotata alla Borsa di Milano, è presente in più di 60 paesi del mondo e impiega 31mila dipendenti di 130 diverse nazionalità. Drass è una storica azienda italiana che eccelle nel settore della subacquea e dell’iperbarismo ad alta tecnologia, fornendo soluzioni e prodotti specialistici nel campo militare, industriale e medicale. Coniugando solida esperienza e una continua spinta all’innovazione, è attiva con riconosciuta leadership in un mercato internazionale altamente competitivo. Nelle sedi di Roma, Livorno, Dubai e Timisoara (Romania) operano 200 professionisti ad elevata specializzazione. (Com)