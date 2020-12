Francia: fonti stampa, consigliere Macron ha incontrato Marion Marechal il 14 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bruno Roger-Petit, consigliere del presidente francese Emmanuel Macron e responsabile per le commemorazioni storiche, ha incontrato il 14 ottobre a Parigi, Marion Marechal, ex deputata del Front National (oggi Rassemblement National) e nipote di Marine Le Pen. Lo rivela in anteprima il quotidiano "Le Monde", spiegando che l'incontro è avvenuto nella brasserie Le Dome. L'informazione è stata confermata anche da Marion Marechal: "Bruno Roger-Petit è passato attraverso un amico per propormi di incontrarmi. Ho accettato: non rifiuto mai di discutere per principio. Soprattutto ero abbastanza curiosa di conoscere colui che si divertiva a trattarmi come una nazista ogni due settimane quando ero deputata", ha detto l'ex parlamentare. Dal canto suo, Roger-Petit ha affermato di aver incontrato Marion-Marechal "a titolo personale", per conoscere la sua opinione. "Ho dovuto constatare che eravamo in disaccordo", ha affermato il consigliere del presidente Macron. (Frp)