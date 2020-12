Brexit: capo negoziatore Ue Barnier, accordo è "equilibrato e ragionevole"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sull'uscita del Regno Unito dall'Unione europea è "equilibrato e ragionevole". Lo dichiara in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro" Michel Barnier, capo negoziatore dell'Ue per la Brexit. "Gli europei sono riusciti a difendere i loro interessi principali e in particolare il mercato interno e la pesca. Su tutti questi temi, la Francia ed (il presidente) Emmanuel Macron sono stati molto determinati, come tutti gli altri Paesi", afferma Barnier. Il capo negoziatore dell'Ue riconosce che c'è "evidentemente un rischio di eventuali litigi", anche se l'intesa trovata "deve essere la base di una cooperazione intelligente e duratura" tra Londra e l'Europa. Barnier ricorda che le trattative "sono state difficili" ed evidenzia come "i britannici sono dei diplomatici che non cedono e chiedono sempre di più! Volevano 'il migliore dei due mondi'!". Il capo negoziatore dell'Ue prosegue: "Le questioni più delicate si sono concentrate alla fine. Abbiamo così passato delle ore a definire con una parola la soglia di distorsione della concorrenza che una parte potrebbe creare contro l'altro, o con aiuti statali massicci su un settore o con una deregolamentazione nei settori ambientali, sociali o fiscali". (segue) (Frp)