Libano: otto arresti dopo incendio campo rifugiati siriani a Bhannine

- L’esercito del Libano ha arrestato ieri due cittadini libanesi e sei siriani, dopo che gli esponenti di un clan locale hanno dato fuoco sabato 26 dicembre a un campo di rifugiati siriani presso la città di Bhanine, nella regione di Miniyeh, nel nord del Paese. Lo riferisce un comunicato delle forze armate libanesi. L’incendio è stato appiccato in seguito a un litigio fra i residenti libanesi e alcuni “lavoratori siriani”, e secondo quanto riferito dall’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati (Unhcr) ha causato il ferimento grave di almeno quattro profughi. “Una pattuglia dei servizi di intelligence dell’esercito ha arrestato due libanesi e sei siriani, dopo l’incidente avvenuto ieri sera fra un gruppo di giovani libanesi e vari lavoratori siriani, che si è rapidamente trasformato in sparatoria. I giovani libanesi hanno inoltre intenzionalmente incendiato tende appartenenti ai rifugiati siriani”, si legge nel comunicato. (Res)