Libano: Covid, vaccino Pfizer-Biontech autorizzato per uso d’emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Libano ha concesso l’autorizzazione per l’uso di emergenza al vaccino prodotto da Pfizer e Biontech contro il Covid-19. Lo riferisce un comunicato del dicastero libanese, secondo cui “sulla base dei dati resi disponibili al ministero della Salute pubblica, su tutti l’efficacia e l’approvazione del vaccino da parte di autorità internazionali, che rappresentano il fondamento della registrazione e approvazione di qualunque farmaco in Libano, è stato scelto il vaccino Pfizer, che ha soddisfatto i controlli e ha ottenuto l’autorizzazione all’uso d’emergenza e il consenso del Comitato scientifico del ministero della Salute”, si legge nel comunicato. Inoltre, si legge, “il Libano otterrà il vaccino alla metà del mese di febbraio , in lotti che permetteranno di coprire il 15 per cento dei cittadini”. (Res)