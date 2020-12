Siria-Libano: Damasco chiede ad autorità libanesi di proteggere rifugiati siriani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Siria ha espresso “forte dispiacere” per l’incendio che ha colpito sabato 26 dicembre un campo di rifugiati siriani presso Bhannine, nel nord del Libano, e ha chiesto ai giudici libanesi incaricati di indagare sulla questione, e ai servizi competenti, di “assumersi la loro responsabilità” nell’affrontare l’incidente, oltre che nel garantire la protezione dei rifugiati. Secondo una fonte ufficiale del ministero degli Esteri e degli espatriati di Damasco, la Siria ha inoltre ribadito il proprio “appello ai cittadini siriani che sono stati costretti ad abbandonare il Paese a causa della guerra tirannica mossa contro il Paese a ritornare in patria”. Il governo siriano, prosegue la fonte, “compie tutti gli sforzi per agevolare tale ritorno, e per fornire ciò è necessario per una vita dignitosa nei loro villaggi e città d’origine, sulla base delle possibilità offerte”. Secondo gli ultimi dati, i rifugiati siriani presenti in Libano sono 1, 5 milioni. (Res)