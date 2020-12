Siria: Al Hasaka, artiglieria turca colpisce diversi villaggi nei pressi di Tell Tamar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze della Turchia, e le milizie collegate, hanno bombardato con proiettili d’artiglieria alcuni villaggi e centri abitati nei dintorni di Tell Tamar, 40 chilometri a nord della città di Al Hasaka, in Siria. Secondo quanto riferiscono fonti locali all'agenzia di stampa siriana "Sana", vari proiettili d’artiglieria pesante lanciati dall’esercito turco e dalle milizie alleate hanno “colpito le abitazioni dei residenti presso Tell Tamar, causando danni materiali agli edifici e alle loro proprietà”. Nei giorni scorsi, le forze della Turchia hanno effettuato simili bombardamenti contro i villaggi di Dada Abdal e Umm Harmal, e i dintorni di Abu Rasin, a est di Ras al Ain, nel nord-ovest della provincia di Al Hasaka. (Res)