Trasporto aereo: Lufthansa potrebbe introdurre obbligo test Covid su voli a lungo raggio

- Il gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca, potrebbe in futuro introdurre l'obbligo di test per il coronavirus per i passeggeri dei propri voli a lungo raggio. In alternativa, l'azienda sta valutando l'obbligatorietà di un certificato di vaccinazione contro il Covid-19. È quanto affermato dall'amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Spohr. Intervistato dal quotidiano “Die Welt”, Spohr ha dichiarato: “Personalmente, ritengo che ogni passeggero su alcune rotte intercontinentali debba effettuare il test o essere vaccinato”. In una prima fase, Lufthansa prevede di introdurre l'obbligo di esami rapidi per la Sars-Cov2 su alcune tratte a lungo raggio che verranno inserite in un elenco. “Nella seconda fase, si potrà scegliere tra il test e il certificato di vaccinazione”, ha aggiunto Spohr. L'Ad di Lufthansa ha poi precisato che il gruppo non intende introdurre la vaccinazione obbligatoria per i propri passeggeri. “Non possiamo e non vogliamo prescriverlo”, ha evidenziato Spohr, secondo cui i test per il Covid-19 prima dell'imbarco su un volo sono preferibili all'obbligo di quarantena cui i viaggiatori devono sottostare una volta giunti a destinazione. Intanto, l'Ad di Lufthansa prevede “realisticamente” che, a causa della pandemia, l'azienda subirà un calo fino al 10 per cento dei passeggeri rispetto a prima della crisi del coronavirus. (Geb)