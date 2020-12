Georgia: Nika Melia nuovo presidente del partito all'opposizione Movimento nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nika Melia è stata ufficialmente nominato come presidente del Movimento nazionale unito durante la convention del partito d'opposizione georgiano tenutasi ieri. Durante la riunione è intervenuto uno dei leader del Movimento nazionale, Zaal Udumashvili, mentre all'evento ha partecipato anche l’ex presidente Mikheil Saakashvili in modalità telelavoro. Come è noto, il numero dei partecipanti alla votazione elettronica è stato di 20.779. Nika Melia ha ricevuto il 64,9 per cento dei voti (13.491 voti), mentre Levan Varshalomidze si è attestato al 35,1 per cento (7.288 voti). (Rum)