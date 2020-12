Sardegna: da Regione 25 milioni di cofinanziamento per progetti che partecipano a procedure nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione destina 25 milioni di euro come quota di cofinanziamento regionale per le iniziative progettuali che partecipano a procedure nazionali ritenute di rilevante impatto sulla competitività del sistema produttivo sardo. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore del Bilancio e della Programmazione Giuseppe Fasolino, ha dato il via libera allo schema di Accordo di Programma che disciplina le modalità di collaborazione tra la Regione Sardegna e il Ministero per lo Sviluppo Economico, Mise (che destina una prima dotazione di risorse sino a 70 milioni di euro) per il cofinanziamento regionale e il coordinamento delle iniziative. "Impegno, capacità di programmazione e di visione ci devono spingere a mettere in campo tutti quegli strumenti utili a rafforzare la capacità competitiva delle imprese sarde – spiega il Presidente della Regione Christian Solinas – In questa delicata fase di transizione che ci auguriamo possa segnare uno spartiacque deciso tra la crisi sanitaria ed economica che abbiamo vissuto e la ripresa, siamo impegnati nel garantire il sostegno e gli aiuti necessari perché l'economia sarda possa ripartire, a vantaggio dello sviluppo economico dei territori". (segue) (Rsc)