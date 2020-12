Brexit: ministra Affari europei austriaca Edstadler, sottoporremo accordo a esame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Austria intende sottoporre a esame l'accordo commerciale concluso il 24 dicembre scorso da Ue e Regno Unito per disciplinare le conseguenze della Brexit. È quanto dichiarato dalla ministra per gli Affari europei austriaca, Karoline Edstadler, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”. Per Edstadler, l'intesa deve essere “reciprocamente equa” e “abbiamo bisogno di un buon equilibrio”. La ministra per gli Affari europei austriaca ha poi elogiato la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue esercitata dalla Germania dal primo luglio al 31 dicembre. In questo periodo, ha sottolineato Edstadler, la cancelliera tedesca Angela Merkel “ha dimostrato ancora una volta quanto sia a prova di crisi e che si erge come una roccia nella tempesta, con calma e prudenza”. Per il futuro, Edstadler si aspetta che la presidenza di turno portoghese del Consiglio dell'Ue, al via dal primo gennaio per il semestre successivo, porti avanti l'allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali. “I problemi bilaterali non devono ostacolare il processo di allargamento”, ha osservato la ministra per gli Affari europei austriaca con riferimento al veto della Bulgaria sull'avvio dei colloqui di adesione della Macedonia del Nord. “L'espansione dell'Ue nei Balcani occidentali è anche una questione di sicurezza e stabilità, soprattutto per l'Austria a causa della sua vicinanza geografica alla regione”, ha dichiarato Edstadler. La ministra per gli Affari europei austriaca si è, dunque, detta fiduciosa che l'integrazione dei Balcani occidentali nell'Ue raggiunta nei prossimi dieci anni. (Geb)