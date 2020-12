Iran-Ucraina: ministero Esteri di Teheran, presentato rapporto su abbattimento Boeing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran ha presentato all’Ucraina un rapporto sul Boeing 737-800 di Ukraine International Airlines abbattuto erroneamente nei pressi di Teheran lo scorso 8 gennaio. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh, nel corso di un briefing con la stampa. "L'Organizzazione per l'aviazione civile dell’Iran ha preparato un rapporto e lo stesso giorno in cui l'ho annunciato (lo scorso 21 dicembre), lo ha fornito all'Ucraina e ad altre parti in un formato online", ha detto Khatibzadeh, osservando che la relazione sarà presto inviata alle parti. In precedenza, il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha affermato che l'Ucraina è in attesa di un rapporto dall'Iran sull'indagine sull'incidente del Boeing ucraino. Boeing 737-800 di Ukraine International Airlines, partito da Teheran e diretto a Kiev, si è schiantato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Teheran nelle prime ore del mattino dell'8 gennaio scorso. Le 176 persone a bordo - cittadini di Iran, Ucraina, Canada, Regno Unito, Germania, Svezia e Afghanistan – sono rimaste uccise. (Res)