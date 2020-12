Germania: due mandati di arresto per sparatoria a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura generale di Berlino ha emesso mandati di arresto nei confronti di due persone coinvolte nella sparatoria avvenuta a Kreuzberg, quartiere della capitale della Germania, nelle prime ore del 26 dicembre. I destinatari sono due affiliati a uno dei clan della criminalità organizzata araba attivi a Berlino, rimasti gravemente feriti durante lo scontro a fuoco con una famiglia rivale. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, i due, attualmente ricoverati in ospedale, sono accusati di tentato omicidio e possesso illegale di armi. Nella sparatoria sono state ferite in maniera grave altre quattro persone. (Geb)